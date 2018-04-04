Молодой великолучанин избил свою знакомую

12:08, 05 апреля 2018, ПАИ

Великолукские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в умышленном причинении гражданке тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 41-летняя великолучанка была в гостях у своего знакомого 24-летнего ранее судимого местного жителя в квартире на улице Пограничной. Между ними произошел конфликт, в результате которого молодой человек причинил гостье телесные повреждения. Женщину доставили с травмами в больницу.

Полицейские задержали подозреваемого по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.