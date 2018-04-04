Похитителя спиртного из магазина на Рижском поймали сотрудники Росгвардии в Пскове

12:44, 05 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны задержания получил сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная сигнализация. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии продавец магазина пояснила, что несколько минут назад неизвестный гражданин похитил с витрины спиртные напитки.

Подозреваемый в этом преступлении 37-летний местный житель задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.