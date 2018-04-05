Угонщика «семерки» задержали в Новосокольническом районе

13:07, 05 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» установили местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 4 апреля с территории АЗС в Новосокольническом районе у гражданина угнали автомобиль ВАЗ-2107. Получив сообщение о происшествии, полицейские организовали необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность мужчины, подозреваемого в угоне.

Преступником оказался 35-летний житель деревни Маево Новосокольнического района. По имеющейся информации, подозреваемый собирался доехать до Новосокольников, но у автомашины заглох двигатель, он бросил ее и ушел пешком домой.

В пресс-службе отметили, что угнанную «семерку» обнаружили. В настоящее время следствие возбудило уголовное дело.