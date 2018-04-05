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Общество

Угонщика «семерки» задержали в Новосокольническом районе

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» установили местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 4 апреля с территории АЗС в Новосокольническом районе  у гражданина угнали  автомобиль ВАЗ-2107. Получив сообщение о происшествии, полицейские организовали необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки  установили личность  мужчины, подозреваемого в  угоне.

Преступником оказался 35-летний  житель деревни Маево Новосокольнического района. По имеющейся информации, подозреваемый собирался  доехать до Новосокольников, но у автомашины заглох двигатель, он бросил ее и ушел пешком  домой.

В пресс-службе отметили, что угнанную «семерку» обнаружили. В настоящее время следствие возбудило уголовное дело.

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