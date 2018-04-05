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Общество

Противопожарные тренировки проходят на объектах «Псковэнерго»

В преддверии пожароопасного сезона в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» традиционно проходит повсеместная проверка содержания подстанций, автотранспорта, производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго, среди обязательных ежегодных апрельских мероприятий - очистка территорий объектов от сгораемых производственных отходов, мусора и сухой травы, проверка и обновление обозначений с категорией взрывопожарной и пожарной опасности, дополнительные инструктажи персонала.

Отмечается, что особое внимание уделяется устранению подтеканий масла из маслонаполненного оборудования и приведению в порядок противопожарных поясов на кабельных каналах. Кроме того, предусмотрены профилактические мероприятия по предупреждению перехода на энергообъекты возможных лесных пожаров и палов сухой травы. Для этого территории, прилегающие к ограждению подстанций, очищаются от кустарника на расстояние не менее, чем на 5 метров.

В этом году состояние противопожарной безопасности структурных подразделений «Псковэнерго» особо тщательно оценивается по таким показателям, как укомплектованность средствами пожаротушения, работоспособность систем противопожарной автоматики, состояние эвакуационных выходов и подъездных путей. В связи с этим, до 20 апреля на всех режимных объектах, в административных зданиях и центрах обслуживания потребителей «Псковэнерго» пройдут дополнительные внеплановые профилактические тренировки с обязательной эвакуацией людей.

4 апреля такая тренировка прошла в Центре обслуживания потребителей «Пковэнерго», расположенном на улице Советской в Пскове и в головном офисе предприятия, где в круглосуточном режиме функционирует Центр управления сетями. По данным службы производственного контроля и производственной безопасности, эвакуация персонала и посетителей прошла организованно и в нормативное время. Отдельно оценивались правильность и оперативность действий сотрудников охранного предприятия при получении сигнала о возгорании.  

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