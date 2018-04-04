12 человек пострадали в ДТП за прошлую неделю в Псковской области
С 29 марта по 4 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 12 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
За указанный период деблокирован один пострадавший.
При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.