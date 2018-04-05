42 танцора подали заявки на участие в хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ»

13:24, 05 апреля 2018, ПАИ

В Псковский городской молодежный центр поступили 42 заявки на участие во Всероссийском танцевальном хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ», который пройдет 20-21 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на участие в фестивале уже претендуют танцоры из Пскова, Санкт-Петербурга, Новгорода, Острова и Порхова. Заявки принимаются в группе «ВКонтакте» до 19 апреля. Псковская область - единственный регион, где участие в «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» бесплатное.

Новшеством восьмого фестиваля станет разделение командной номинации ШОУ «ALL STYLES» на 2 возрастные подгруппы: 3-10 лет и 11-35 лет. Кроме того, в этом году в ходе фестиваля впервые состоится отбор в номинацию «Чем богат» Ежегодного международного фестиваля хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM.

Отборочный тур фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2) с 16:00 до 19:00. Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Победителей ждут подарки от спонсоров, а также денежные призы.

Организаторами фестиваля выступают Молодежный центр Пскова, Хип-Хоп Центр «Хоть Отбавляй» и Школа танцев «Dance Family».