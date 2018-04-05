Петербургская гимназия оценила новый туристический маршрут «Поезд в Пушкинские Горы»

16:09, 05 апреля 2018, ПАИ

Учащиеся и педагоги петербургской гимназии оценили новый туристический маршрут Санкт-Петербург – Пушкинские Горы с использованием транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Сущёво» в Бежаницком районе Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранса».

Группа из 28 учащихся отделения дополнительного образования детей гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в сопровождении взрослых 31 марта и 1 апреля посетила Пушкинские Горы. Из Санкт-Петербурга они добрались на поезде до железнодорожной станции Сущёво в Бежаницком районе, откуда до Пушкинских Гор доехали на автобусе «Волгабас», предоставленном предприятием Псковпассажиравтотранс.

«Дети в полном восторге от Пушкинских Гор и от самой поездки. Родителям понравился автобус и сопровождение ДПС. Однозначно я порекомендовала бы всем детским группам добираться через Сущёво. Родители очень неохотно соглашались на рейсовый автобус... Он идет ночью, они очень боялись. Поэтому этот вариант через Сущево – идеальный. От лица деток и их родителей выражаю огромную благодарность за трансфер. И хотим еще раз осуществить эту поездку на следующий год», - сообщила организатор путешествия Олеся Лобанова.

Использование ТПУ «Сущево» позволяет петербургским школьникам значительно экономить время на туристических поездках в Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское». Организация перевозки детей автобусами по маршруту Санкт-Петербург – Пушкинские Горы связана с определенными трудностями. Среднее время в пути автобусом по данному маршруту составляет 7 часов 30 минут. В случае поездки на «школьном» автобусе, скорость движения которого существенно ограничена, требуется еще больше времени. Для пребывания детей в Пушкинском заповеднике в течение двух выходных дней организаторам требуется затратить на перевозку дополнительно два рабочих дня (пятницу и понедельник).

Для оптимизации временных затрат туристических групп Государственным предприятием Псковской области «Псковпассажиравтотранс» при поддержке администрации региона разработан мультимодальный (железнодорожно-автобусный) маршрут с организацией трансфера к Пушкинскому заповеднику от железнодорожного вокзала Сущёво.

Железнодорожная станция Сущёво находится в Бежаницком районе Псковской области, в 67 километрах от Пушкинских Гор. Для организации поездки группы детей из Санкт-Петербурга в Пушкинский заповедник в пятницу, по окончании школьных занятий, можно воспользоваться тремя поездами, отправляющихся с Витебского вокзала Санкт-Петербурга:

Санкт-Петербург – Калининград отправлением в 15:30 (прибытие в Сущёво в 20:31)

Санкт-Петербург – Гомель отправлением в 17:20 (прибытие в Сущёво в 22:20)

Санкт-Петербург – Великие Луки отправлением в 22:34 (прибытие в Сущёво в 5:10 следующих суток).

Обратные поезда отправляются от станции Сущёво в 23:01 (воскресенье), 4:47 и 6:42 (понедельник).

В пресс-службе отметили, что для обеспечения трансфера по маршруту Сущёво – Пушкинские Горы – Сущёво (к месту размещения детей и обратно) государственным региональным перевозчиком предоставляется комфортабельный 42-местный школьный автобус марки «Волгабас» 2017 года выпуска. Автобус оснащен специальными «детскими» пассажирскими сиденьями с четырехточечными ремнями безопасности, местом для размещения вещей, низкой подножкой двери и ограничителем скорости до 60 километров в час. Перевозка отвечает всем требованиям безопасности и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Псковской области осуществляется в сопровождении Госавтоинспекции.