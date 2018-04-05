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Спорт

Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 лиги пройдут в Пскове

С 6 по 8 апреля в Пскове пройдут финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 лиги (зона «Северо-Запад»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В чемпионате примут участие 10 сильнейших любительских команд Северо-Запада из Карелии, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей, а также команда «Газпромнефть» из Санкт-Петербурга.

Игры пройдут в двух залах спортивных комплексов «СДЮСШОР «БАРС» (Набережная реки Великой, 16) и СКАВ (улица Советская, 108).

Расписание игр можно посмотреть здесь>>>

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