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Общество

Определена самая высокооплачиваемая должность в Псковской области в апреле

Должность исполнительного директора в автомобильном бизнесе с зарплатой от 60 тысяч рублей стала самой высокооплачиваемой вакансией в Псковской области в начале апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад.

По данным исследователей, количество вакансий в Псковской области в марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилось почти в два раза, в то время как прирост резюме составил 45%.

Самыми востребованными на рынке труда Псковской области остаются специалисты сферы продаж (31% от общего числа вакансий), рабочий персонал (25%), а также работники строительного и банковского секторов (по 15%). Еще 14% вакансий были открыты для представителей профобласти производства.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в марте в Псковской области вырос по сравнению с февральским показателем и составил 35 тысяч рублей.

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