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Общество

На пасхальный концерт в областную библиотеку приглашают псковичей 8 апреля

8 апреля в 14:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) в рамках проекта «Открытая дверь» состоится праздничный пасхальный концерт воскресной школы Церкви Василия на Горке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в программе концерта «Пусть будет светом озарён ваш дом» два спектакля, подготовленных младшей и старшей группой.

«Поздравляем псковичей с наступающим праздником и приглашаем на пасхальный концерт!», - отметили в библиотеке.

Вход свободный.

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