Соревнования по жиму штанги лежа прошли среди осужденных псковской колонии

15:02, 05 апреля 2018, ПАИ

Отдел воспитательной работы с осужденным организовал среди осужденных, отбывающих наказание в ИК-4 (Псковский район, село Серёдка) УФСИН России по Псковской области, соревнования по жиму штанги лежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Перед началом состязаний призер чемпионата Псковской области по данному виду спорта, начальник отряда исправительного учреждения Андрей Элькин провел мастер-класс по технике выполнения жима, довел до спортсменов правила поведения соревнований и меры безопасности при выполнении упражнения.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 осужденных. Первое место занял спортсмен с результатом 160 килограмм.