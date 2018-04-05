«Ночные Снайперы» снимают новый клип о погибших в Стругах Красных подростках

13:47, 05 апреля 2018, ПАИ

Группа «Ночные Снайперы», лидером которой является Диана Арбенина, снимает новый клип о погибших в Стругах Красных подростках. Об этом сообщается в профиле музыкального коллектива в социальной сети Instagram.

«Бойцы СОБРа и вооруженные подростки — герои нового клипа «Ночных Снайперов». Под песню «Инстаграм» группа представляет документальную историю. Диана Арбенина рассказывает, что видео адресовано подросткам, которые нуждаются в повышенном внимании. Режиссером клипа стала Валерия Гай Германика, снявшая не один фильм о молодых людях. Сюжетом видео послужила история псковских школьников, которые в 2016 году в прямом эфире стреляли по полицейским», - сообщается в профиле группы.

«...Одно из моих самых моих любимых занятий в жизни - кино. Смотреть кино. Снимать кино. Сниматься в кино Писать песни для кино. Всегда экстремально. Всегда тяжело. Всегда на грани. Всегда риск, что не получится. И всегда кайф, какой бывает только после самой невероятной близости», - пишет в своем Instagram о съемках клипа Диана Арбенина.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября 2016 года обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой.