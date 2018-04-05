Продукты доставили спасатели на остров Залита в Псковском озере

14:41, 05 апреля 2018, ПАИ

4 апреля судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Псковской области доставило груз продуктов и товаров первой необходимости на остров Залита в Псковском озере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели доставили на остров сахар, муку, лук, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, фрукты, а также другие товары первой необходимости. Чтобы пополнить ассортимент местных магазинов, спасателям пришлось сделать несколько рейсов между островом и посёлком Жидилов Бор, где происходила загрузка продуктов. «Не остаётся без внимания и население других островов Псковского озера - в ближайшее время запланирована доставка жителей острова Колпино за продуктами в магазин», - отметили спасатели.

«Все островитяне выражают благодарность органам власти и спасателям за эту помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от «большой земли», они знают, что помощь придет к ним в любой ситуации», - сообщили в региональном ГУ МЧС.