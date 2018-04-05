2
13:59
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
09:56
Вызовите лифт
09:10
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием
18:06
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
16:52
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
14:04
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
11:59
Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в заседании Государственного совета Российской Федерации под председательством президента Владимира Путина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, заседание проходит в четверг, 5 апреля, в Большом Кремлевском дворце в Москве с участием глав регионов РФ и посвящено вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России.

С докладами по теме выступят руководители рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также Министр экономического развития Максим Орешкин и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Согласно документу, планируется снизить уровень административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, обеспечить равные условия и свободу экономической деятельности на территории страны, развитие малого и среднего предпринимательства, а также направленность госинвестиций на развитие конкуренции.

В пресс-службе добавили, что Государственный совет — это совещательный орган при президенте РФ. Его главная функция заключается в организации и проведении консультаций президента РФ с главами субъектов по вопросам, имеющим особое государственное значение.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
05 апреля 2018
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции 2
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием
04 апреля 2018
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием 2
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
03 апреля 2018
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
03 апреля 2018
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
03 апреля 2018
Денис Матвеев: Власть готова развивать молодежную политику в Псковской области
Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи
03 апреля 2018
Максим Афанасенко: Врио губернатора воспринимает членов Молодёжного парламента как людей, способных решать конкретные задачи 1
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать
02 апреля 2018
Артур Евтеев: В четвертый состав Молодежного парламента Псковской области пришли те, кто готов работать 5
Псковские единороссы рассчитывают на поддержку избирателей при выдвижении кандидатов в главы районов
02 апреля 2018
Псковские единороссы рассчитывают на поддержку избирателей при выдвижении кандидатов в главы районов

Идет загрузка...