Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции

13:59, 05 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в заседании Государственного совета Российской Федерации под председательством президента Владимира Путина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, заседание проходит в четверг, 5 апреля, в Большом Кремлевском дворце в Москве с участием глав регионов РФ и посвящено вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России.

С докладами по теме выступят руководители рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также Министр экономического развития Максим Орешкин и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Согласно документу, планируется снизить уровень административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, обеспечить равные условия и свободу экономической деятельности на территории страны, развитие малого и среднего предпринимательства, а также направленность госинвестиций на развитие конкуренции.

В пресс-службе добавили, что Государственный совет — это совещательный орган при президенте РФ. Его главная функция заключается в организации и проведении консультаций президента РФ с главами субъектов по вопросам, имеющим особое государственное значение.