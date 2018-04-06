Александр Скачков: Расследование преступлений – это искусство

09:14, 06 апреля 2018, ПАИ

Накануне 55-летия профессионального праздника работников следственного аппарата органов внутренних дел России, который отмечается 6 апреля, корреспондент Псковского агентства информации побеседовал с заместителем начальника Следственного управления УМВД России по Псковской области Александром Скачковым. В интервью ПАИ он рассказал о том, почему материалы по некоторым делам приходится доставлять в суд на грузовике, почему 68% следователей – женщины, и о специфике семейной жизни борцов с преступностью.

«В следственной работе гендерные признаки не имеют значения»

– Александр Николаевич, расскажите, почему Вы приняли решение работать в следствии?

– Решение о работе в следствии я принял еще 24 года назад, когда учился в девятом классе Красногородской средней школы. В то время я занимался в секции рукопашного боя, которую вел следователь территориального отдела милиции. На тренировках сотрудник рассказывал о своей работе, и я для себя сделал вывод, что следователь – это всесторонне развитый профессионал, и его деятельность каждый день может охватывать новые сферы нашей жизни. После школы в 1996 году я поступил в Калининградский юридический институт МВД России, который окончил с отличием в 2000 году. В настоящее время, являясь заместителем начальника следственного управления, я организовываю работу всех подразделений следствия нашей области, трудясь плечом к плечу с начальником областного следствия Игорем Владиславовичем Егоровым.

– По вашему мнению, насколько престижна сегодня работа в следственных органах Псковской области?

– Я считаю, что сама по себе работа в правоохранительных органах уже престижна, так как государство тебе доверило возможность защищать права и законные интересы граждан, а иногда и самого государства. Что касается работы в следственных органах, это отдельная философия, отдельный профессиональный мир.

Расследование преступлений – это искусство, требующее от человека способности замечать любые мелочи, которые объединяются в одну цепочку обобщений и раскрывают истинную картину преступления. Следователь в своей деятельности познает практически все сферы нашей жизни.

– А с чем связан тот факт, что в следственных подразделениях Псковской области подавляющее большинство сотрудников - женщины? Можно ли и нужно ли менять ситуацию?

– Да, действительно в настоящее время в коллективах следственных подразделений области трудится 68% женщин. Это вызвано рядом причин. В первую очередь мы должны понимать, что если молодой человек, окончивший гражданский вуз, хочет работать следователем, ему необходимо пройти службу в армии, и уже потом устраиваться на эту должность. Кроме того, существует определенная конкуренция с органами прокуратуры и следственного комитета. Не считаю, что есть необходимость принятия срочных мер, чтобы переломить имеющееся процентное соотношение. Следственная работа – эта та отрасль, в которой гендерные признаки не имеют принципиального значения.

Каждое уголовное дело, каждая следственная ситуация требуют своего подхода. Как я уже говорил, следователь – это профессионал с широким спектром знаний, и не имеет значения: мужчина он или женщина. Тот факт, что благодаря кропотливому труду и своим профессиональным достижениям в 12 следственных подразделениях региона руководящие должности занимают женщины, говорит о том, что они в нашем коллективе занимают достойное место.

– Эффективны ли методы дисциплинарной ответственности, применяемые к следователям?

– Что касается дисциплинарной ответственности, то здесь необходимо подходить индивидуально. Принимая решения о привлечении следователей к дисциплинарной ответственности, я стараюсь выяснить, в первую очередь, в чем причина допущенных нарушений и где не сработал ведомственный контроль. Моя главная задача, как руководителя, – разбирая конкретную ситуацию, сделать всё, чтобы эти нарушения больше не допускались.

Что касается эффективности дисциплинарной ответственности, могу сказать, что на каждого сотрудника она действует по-разному. Для одного достаточно объявить устное замечание, и он сделает правильные выводы, а в отношении другого приходится применять более строгие наказания.

В моей практике был сотрудник, которого я принимал на работу. В дальнейшем служба в следствии у него настолько не заладилась, что он попал на аттестационную комиссию для увольнения. Комиссия решила дать ему последний шанс и определила время для исправления. И в настоящее время он является одним из лучших следователей в области. Поэтому, как видите, дисциплинарная ответственность может положительно изменить судьбу человека.

«Для перевозки дела в прокуратуру и в суд пришлось использовать грузовик»

– Сколько преступлений на этапе доследственной проверки раскрываются следователями самостоятельно, без участия сопутствующих служб?

– При поступлении сообщения о совершенном преступлении на место преступления выезжает следственно-оперативная группа (СОГ), которая состоит не только из следователя, но и из оперативного сотрудника, участкового, эксперта и кинолога. Принцип раскрытия преступления заключается в слаженной совместной работе всех участников СОГ под руководством следователя. Каждый сотрудник является специалистом своего направления.

Насколько профессионально будет организована данная работа - такой будет и результат. Поэтому сложно сделать вывод, что на первоначальном этапе преступления раскрывает только следователь. По итогам работы за 2017 года количество преступлений, которые были раскрыты в течение первых 24 часов, выросло на 27,6%. Еще раз повторюсь, что это результат совместной работы.

– Расскажите о наиболее резонансных преступлениях: как по ним в настоящее время проходит расследование, имеются ли сложности?

– В настоящее время на окончательной стадии расследования находится два уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконным распространением наркотиков на территории области. Причем данные преступления совершены организованными преступными группами. Одна действовала на территории Великих Лук, а вторая на территории Пскова и Псковской района.

Планируется к направлению в суд уголовное дело, в ходе которого расследовалось 14 фактов сбыта поддельных денег на территории области. Проводится расследование деятельности преступного сообщества, которое с использованием мессенджера Telegram занималось распространением наркотиков на территории области. В настоящее время установлено 50 таких фактов.

В текущем году задержана преступная группа, которая занималась распространением поддельных денег на территории области. В деле в настоящее время расследуется 22 преступления. Этот список можно продолжать, – к сожалению, преступный мир не стоит на месте.

– Какие категории дел вызывают наибольшую трудность в расследовании?

– В качестве сложных я бы выделил три вида расследований. В первую очередь это расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами, а также преступными сообществами. Доказывание совершения преступления именно этими преступными организациями требует длительной кропотливой работы. Следователю необходимо установить всех участников преступной группы, доказать конкретную роль каждого в совершении преступления, определить иерархию преступной организации, подчиненность ее участников, характер отношений внутри группы, порядок планирования совершения преступления и распределения преступных доходов.

Ко второму виду я бы отнёс расследование экономических преступлений, которые зачастую совершаются с использованием «фирм-однодневок». В ходе расследования необходимо не только доказать всю цепочку преступной схемы, но и установить, кто фактически руководит данными организациями, каким образом и где произошло снятие похищенных денежных средств. Кроме, того при совершении экономических преступлений используются в том числе и иностранные организации, что еще больше затрудняет ход расследования.

Третьим по сложности я бы назвал расследование многоэпизодных уголовных дел, когда в одном деле расследуются десятки преступлений. При расследовании этих дел следователь должен иметь конкретные планы проведения следственных действий, количество которых иногда исчисляется несколькими сотнями. В таком объеме информации, несомненно, требуется повышенная внимательность, чтобы не допустить ошибок и нарушений закона. Ведь в уголовном процессе не имеет значения, расследуешь ты одно преступление или 100 в одном деле. В моей практике самым большим было уголовное дело, объем которого составлял 250 томов. Для перевозки данного дела в прокуратуру и в суд пришлось использовать грузовой автомобиль.

«Были случаи, когда расследуя уголовные дела, я не спал подряд трое суток»

– Есть мнение, что взаимодействие следователя с участковыми и операми в Псковской области «хромает». Как можно исправить ситуацию, когда не помогают даже ведомственные приказы и распоряжения?

– Я считаю, что результаты делают прежде всего люди. Если не будет желания работать, то никакие приказы и распоряжения не помогут. Что касается взаимодействия, существуют разные рабочие моменты, которые корректируются руководством служб. Вместе с тем могу сказать, что сотрудниками ежедневно раскрываются преступления, в том числе и по «горячим» следам. Это говорит о том, что взаимодействие между службами существует.

– Что изменилось в следственной работе с момента вашего прихода на службу? Сложнее было раньше или сейчас?

– В органы следствия я пришел работать 18 лет назад. Вынужден констатировать, что за прошедшие годы кардинально изменилось количество необходимого времени для расследования уголовного дела и направления в суд. Изменились и сами уголовные дела. Если ранее объем уголовного дела о совершении кражи составлял 30-50 листов, то сейчас по тем же преступлениям объемы дел достигают не менее 250 листов. Предел доказывания и соответственно количество следственных действий меняются каждый год, к сожалению, только в сторону увеличения. Преступность тоже не стоит на месте, постоянно придумываются новые преступные схемы, что естественно требует профессионального роста самих следователей.

– Насколько влияет следственная работы на семейную жизнь сотрудника следственного подразделения?

– Следственная работа требует очень больших физических, моральных и временных затрат. В моей практике были случаи, когда расследуя уголовные дела, я не спал подряд трое суток. Естественно не каждая жена или муж могут терпеливо ждать, когда их вторая половинка вернется с очередного ночного выезда, командировки или наступят выходные, которые семья проведет вместе. Поэтому я очень благодарен своей жене, а также вторым половинкам наших следователей, которые терпением и надежным тылом поддерживают наше стремление защищать граждан и закон.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников следствия и ветеранов с профессиональным праздником. Пожелать всем, в первую очередь, богатырского здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем нелегком и очень ответственном труде по укреплению законности и правопорядка в стране.