Семь способов соблазнения и корпоративную интригу покажут в Псковском драмтеатре в мае

15:31, 05 апреля 2018, ПАИ

Семь способов соблазнения и корпоративную интригу покажут на сцене Псковского театра драмы в мае, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной Театрально-концертной дирекции.

Отмечается, что Рижский Русский театр имени Михаила Чехова в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представит на сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина два спектакля.

Спектакль «Альбом» по рассказу Аркадия Аверченко, в постановке главного режиссера Омского государственного академического театра драмы Георгия Цхвиравы, будет показан 26 мая в 18:00 на Большой сцене Псковского театра драмы.

Почти 100 лет назад Аркадий Аверченко читал свои произведения со сцены Русского театра в Риге, ставил свои пьесы и сам в них играл. Спектакль «Альбом» - первое обращение к текстам этого автора с 1923 года.

«Аркадий Аверченко проницательно и с юмором пишет о взаимоотношениях мужчины и женщины, причем в его текстах на удивление гармонично сочетаются выразительность и легкость анекдота с неожиданной глубиной наблюдений. Нанизанные на единую нить эпизоды спектакля, имеют мало общего с высокими идеалами романтики, зато позволяют и от души посмеяться, и задуматься о важном», - отметили в театре.

27 мая в 18:00 на сцене Псковского театра будет показана корпоративная интрига – спектакль «Метод Грёнхольма». Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, жесткая в своей иронии комедия, пронзительно точное отражение изощренных «деловых игр». Жорди Гальсеран, драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную известность именно благодаря этой пьесе.

Спектакль расскажет об интригующей борьбе четырех кандидатов на вакансию топ-менеджера в корпорации с мировым именем. «Каждый пришел на индивидуальное собеседование с представителем компании, но вместо этого оказывается один против трех конкурентов. Четверым кандидатам предстоит выполнить задания невидимых экзаменаторов, и в этой игре должен остаться только один победитель. Ставки высоки — деньги и совесть, престиж и этика, профессионализм и человечность. А значит, для всех сторон все средства хороши», – рассказали в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте. Для лиц старше 16 лет.