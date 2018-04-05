На вопросы пенсионеров ответил псковский участковый

17:56, 05 апреля 2018, ПАИ

В Пскове полицейские и общественники встретились с представителями Псковского регионального отделения общественной организации «Российский Красный крест».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественном совете при УМВД России по Пскову, встреча активистов «Красного креста» с начальником отделения участковых уполномоченных отдела полиции №2 УМВД России по Пскову подполковником полиции Андреем Арутюновым была направлена на оказание стражами порядка правовой помощи пожилым людям.

«Представители старшего поколения задавали вопросы, приводили примеры из своей жизни, интересовались, как следовало поступить в той или иной ситуации», - отметили организаторы встречи.

Андрей Арутюнов призвал собравшихся принять активное участие в отчетах участковых уполномоченных перед населением. Выступающий акцентировал внимание активистов Красного креста на необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, которые в своей противоправной деятельности используют разные формы и методы обмана граждан.

Участникам встречи вручили памятки, содержащие информацию профилактического характера.

Отметим, что представители Красного креста, сотрудники УМВД России по Пскову и члены Общественного совета при УМВД регулярно проводят подобные мероприятия в целях повышения правовой грамотности горожан.