Псковичка победила в конкурсе ОНФ «Профдневник»

18:05, 05 апреля 2018, ПАИ

Молодой инженер-технолог пищевого производства Мария Немцова из города Пскова стала одним из победителей всероссийского конкурса молодых специалистов и стажеров «Профдневник». Конкурс был организован в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки». Его участники размещали на своих личных страницах в социальных сетях посты о работе в промышленности. Молодые люди рассказывали о предприятиях, где проходили стажировки или приступили к работе в качестве молодых специалистов, о своих успехах и впечатлениях, о коллегах, делились своими эмоциями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Вот уже почти два года я работаю инженером-технологом кондитерского цеха на Псковском хлебокомбинате, и мне моя работа очень нравится. С работой в пищевой промышленности были связаны мои близкие родственники, и я с детства осознала, в какой сфере хочу работать», – рассказала Мария Немцова.

Во время участия в конкурсе ОНФ она разместила в социальных сетях серию публикаций о своей работе на хлебокомбинате и учебе в Орловском госуниверситете, в стенах которого получила знания и диплом инженера-технолога хлеба, кондитерских и макаронных изделий, сопроводив все публикации фотографиями. Мария рассказала, что входит в ее обязанности, какие функции она выполняет, как проходит ее рабочий день. Несколько публикаций посвящены истории предприятия и особенностям производства той или иной продукции.

«Хотелось бы обратиться к тем, кто только размышляет о том, чтобы пойти работать в промышленность, – дерзайте! Вы откроете для себя много нового, ведь дни на производстве не похожи один на другой, вы будете решать неординарные задачи, познакомитесь с большим количеством разных людей, задействованных в других промышленных сферах, и даже из других стран. Предприятия пищевой промышленности есть практически в каждом городе, и куда бы вас ни занесла жизнь, вы всегда будете обеспечены работой. Помимо этого, работая на предприятии, вы будете получать официальный трудовой стаж и «белую» зарплату. Выбирая официальное трудоустройство в сфере промышленности, даже не важно в какой отрасли, вы можете гарантировать себе стабильное будущее», – такими словами завершила серию публикаций Мария Немцова.

По итогам конкурса псковичка попала в число победителей. «Мне было интересно принять участие в конкурсе, рассказать в социальных сетях о своей работе», – сообщила Немцова.

«Конкурс «Профдневник» призван повысить престиж рабочих профессий, рассказать о работе на промышленных предприятиях. Он помогает молодежи увидеть реальную картину и понять, что работа на предприятиях заслуживает внимания молодого поколения», – рассказал член регионального штаба ОНФ Артур Евтеев.

Отметим, что всего в конкурсе «Профдневник», который проходил с 1 декабря 2017 года до 10 февраля 2018 года, принял участие 721 человек из 41 региона России, были опубликованы 1 тыс. 362 поста, а общая аудитория составила более 500 тыс. человек.