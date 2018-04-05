Небольшой дождь и до +12 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 6 апреля
6 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от +7 до +12 градусов.
Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.