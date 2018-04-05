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Общество

Небольшой дождь и до +12 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 6 апреля

6 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от +7 до +12 градусов.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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