В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки

17:32, 05 апреля 2018, ПАИ

5 апреля в Пскове, Гдове и Порхове проходит молодежная патриотическая акция, приуроченная к 776-й годовщине победы дружины князя Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в рамках мероприятия члены региональной общественной организации «Волонтеры Победы» вместе с реконструкторами раздают жителям области алые ленточки и листовки с информацией о ратных подвигах великого русского полководца.

Как рассказала один из организаторов акции Ольга Родина, цвет ленточки выбран неслучайно. Именно лентой алого цвета обтянута колодка Ордена Александра Невского — государственной награды Российской Федерации, история которой уходит в начало XVIII века.

Места раздачи ленточек также соотносятся с историческими фактами. Из Пскова войско Александра Невского выдвигалось в поход на Чудское озеро, а после боя возвращалось обратно. В Гдовском районе на льду Чудского озера 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года состоялся решающий бой дружины Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена. А в Порхове, первое упоминание которого также связано с именем Александра Невского, князь возводил деревянные городки по реке Шелонь с целью укрепления водного пути из Пскова в Новгород.

В Пскове акция прошла на историческом факультете ПсковГУ и у памятника княгине Ольге у гостиницы «Рижская». В Гдове ленточки раздавали в Гдовской средней школе, а в Порхове волонтеры работали у памятника Александру Невскому.

Напомним, что святой благоверный русский князь Александр Невский был великим государственным деятелем, прославленным воином, полководцем, мудрым правителем и талантливым дипломатом. Победа его дружины в битве с воинами Ливонского ордена на Чудском озере вошла в историю как символ мужества и величия русского народа. Дата исторического сражения — 18 апреля (5 апреля по старому стилю) — является Днем воинской славы России. В Псковской области в деревне Самолва Гдовского района ежегодно проходит Международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище».

Отметим, что в 2021 году в соответствии с указом президента РФ в России будет отмечаться 800 лет со дня рождения великого князя. Псковская область — один из шести регионов, включенный в федеральный план подготовки к мероприятию. На недавней встрече с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсуждал возможность расширения участия региона в подготовке события.