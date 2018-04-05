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Общество

Весенний контроль за здоровьем крупного рогатого скота осуществляется в Псковской области

В хозяйствах Псковской области осуществляется весенней контроль за проведением туберкулинизации крупного рогатого скота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственное управление ветеринарии региона.

В марте специалисты ведомства совместно с районной ветслужбой провели плановые диагностические исследования животных на туберкулез в Островском и Пыталовском районах. Здесь уже были проверены более 1 тысячи 200 коров в хозяйствах «Аграрник» и «Линово». Всего в весенний период будут обследованы более 25 тысяч животных во всех районах области.

Согласно плану противоэпизоотических мероприятий, в регионе в этом году будут проведены более 110 тысяч исследований на наличие палочки Коха у крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности. Также в настоящий момент запланировано более 40 тысяч исследований животных на бруцеллез, 10 тысяч из которых уже проведены в первом квартале.

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