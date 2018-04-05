Росприроднадзор не выявил негативного воздействия порховского полигона ТБО на окружающую среду

17:07, 05 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году специалисты управления Росприроднадзора по Псковской области не выявили негативного воздействия на окружающую среду полигона твёрдых коммунальных отходов в Порховском районе. Об этом заявила представитель ведомства Светлана Тунчик в ходе круглого стола «Актуальные организационно-правовые аспекты организации захоронения на территории МО «Порховский район», который проходит сегодня, 5 апреля, в Порхове.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания, по словам Светланы Тунчик, ведомство давно наблюдает за объектом, а последняя плановая проверка проводилась в 2014 году. Она также отметила, что, пока полигон не взяла в аренду компания «Экорос», на территории были замечены возгорания, а обочины дороги были захламлены мусором. В 2016 и 2017 годах не было выявлено возгораний.

Специалисты Росприроднадзора провели инструментальные замеры, подтвердился четвёртый класс опасности захороненных отходов. «Проводились также рейдовые проверки, контролировался пункт выезда Любятово, там не выявлено случаев, чтобы машины везли отходы без паспорта, подтверждающего класс опасности», - подчеркнула Светлана Тунчик.

Она также рассказала, что при наступлении теплой погоды будут проведены инструментальные замеры. Председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов поинтересовался, могут ли общественники участвовать в рейдовых проверках. Светлана Тунчик заверила, что могут, если у общественников есть интерес.