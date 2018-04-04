На год ограничил суд свободу жительнице Куньи за продажу суррогата

16:43, 05 апреля 2018, ПАИ

Куньинский районный суд приговорил местную жительницу к году ограничения свободы за продажу суррогата.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной прокуратуры, в октябре жительница поселка Кунья приобрела на городском рынке в Великих Луках 5 литров суррогата алкоголя, которые привезла к себе домой и, разбавив водой, стала продавать получившуюся смесь.

23 декабря 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий деятельность подсудимой была пресечена, спиртосодержащая жидкость изъята. По результатам проведения судебных экспертиз установлено, что распространяемая спиртовая смесь угрожает жизни и здоровью при ее употреблении. Таким образом, своими противоправными действиями женщина совершила преступление по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).