Более 143 тысяч рублей взыскали приставы с псковички в пользу мурманских полицейских
В ОСП Пскова № 1 завершили взыскание суммы долга с псковички за необоснованно полученные деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.
Отмечается, что сущностью взыскания долга в 143 тысячи 911 рублей с женщины в пользу УМВД России по Мурманской области явилось необоснованное получение денег.
По результатам установления имущественного положения должницы, судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на ее деньги, находящиеся в банке.
Последующих принудительных мер применять не пришлось, поскольку псковичка узнала о возбуждении в отношении нее исполнительного производства и в кратчайшие сроки оплатила всю сумму задолженности в 143 тысячи рублей в полном объёме.
Как отметили в пресс-службе, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.