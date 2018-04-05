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Общество

Более 143 тысяч рублей взыскали приставы с псковички в пользу мурманских полицейских

В ОСП Пскова № 1 завершили взыскание суммы долга с псковички за необоснованно полученные деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Отмечается, что сущностью взыскания долга в 143 тысячи 911 рублей с женщины в пользу УМВД России по Мурманской области явилось необоснованное получение денег.

По результатам установления имущественного положения должницы, судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на ее деньги, находящиеся в банке.

Последующих принудительных мер применять не пришлось, поскольку псковичка узнала о возбуждении в отношении нее исполнительного производства и в кратчайшие сроки оплатила всю сумму задолженности в 143 тысячи рублей в полном объёме.

Как отметили в пресс-службе, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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