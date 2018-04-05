Закон о новой мере пресечения приняла Госдума

17:31, 05 апреля 2018, ПАИ

Государственная Дума России приняла в третьем, окончательном чтении, проект закона о введении новой меры пресечения - «запрет на определенные действия». Соответствующая поправка вносится в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, передает ТАСС.

В УПК РФ вводится новая статья 105.1 «Запрет определенных действий». В ней прописывается, что «суд, с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может запретить подозреваемому или обвиняемому: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС».

Законом оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяцев, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев. «Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет, предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню», - сказано в пояснительной записке.

Также законом прописывается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов». Особо оговаривается, что «домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля».