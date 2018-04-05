Андрей Агапов: Область не оставит район, когда встанет вопрос рекультивации порховского полигона ТКО

18:01, 05 апреля 2018, ПАИ

Область ни в коем случае не оставит район, когда встанет вопрос рекультивации порховского полигона твёрдых коммунальных отходов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ региона Андрей Агапов в ходе круглого стола «Актуальные организационно-правовые аспекты организации захоронения на территории МО «Порховский район», который прошёл сегодня, 5 апреля, в Порхове.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Агапов напомнил, что разработана региональная программа по обращению с ТКО. «Взимается плата за негативное воздействие с организаций, эти средства поступают в район в размере 55%. Можно проводить за счёт этого сбора рекультивацию свалок, можно привлекать средства федерального бюджета, так как есть федеральные программы», - уточнил он.

В свою очередь директор ООО «Спецтранском» Андрей Папчук пояснил участникам круглого стола, что подразумевается под рекультивацией свалки. По его словам, это, прежде всего, проект, который проходит экспертизу. «Все зависит от того, что представляет собой участок. Обязательно создание защитного водонепроницаемого слоя», - пояснил он. Андрей Папчук также сообщил, что иногда предусматривается система дегазации. «Все зависит от условий, подо что будет участок приспосабливаться», - рассказал директор.

Кроме того, он добавил, что предприятия не могут осуществлять рекультивацию, это будет решаться в рамках госпрограмм, как и по всей стране.