Режиссер Александр Хант ищет актеров для фильма о стругокрасненских школьниках

17:25, 05 апреля 2018, ПАИ

Режиссер Александр Хант приступил к подготовке к съемкам фильма о стругокрасненских подростках, которые в конце 2016 года обстреляли полицейскую машину и покончили с собой. Об этом режиссер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Я начал готовиться к новому фильму про школьников, в котором главные роли будут играть подростки 15-16 лет. Прошу вас помочь мне найти главных героев. Я ищу ребят этого возраста, необязательно актеров, но и актеров тоже, чья внешность подходит под этот возраст», - говорится в записи режиссера.

По словам Александра Ханта, съемки планируется начать весной 2019 года. Пройдут ли они в Псковской области – пока неизвестно. Фильм будет снять по мотивам реальных событий. Узнать подробную информацию, а также прислать свое резюме для участия в кастинге можно здесь.

Режиссер Александр Хант известен своим дебютным полнометражным фильмом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября 2016 года обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой.