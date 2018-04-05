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Общество

Старейший пилот аэростата в России встретит свое 80-летие в небе Великих Лук

Старейший пилот аэростата в России Михаил Найдорф встретит свое 80-летие в небе Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Михаил Найдорф принимает уже не в первый раз. Он поднимется в великолукское небо на аэростате «Профессор Олег Данилов», который назвал в честь своего друга.

«Трудовая деятельность Михаила Найдорфа была связана с самолетостроением. Сорок лет он отдал работе в Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики, где прошел путь от техника–конструктора до ведущего конструктора по особо важным объектам авиационной техники. На счету Михаила Найдорфа – семь авторских изобретений, а еще множество воздухоплавательных наград и кубков. На тепловом аэростате он начал летать еще в конце 80-х годов, в 1993 году одним из первых в стране получил лицензию пилота за номером 005. Михайл Найдорф участвовал в различных российских и международных воздухоплавательных соревнованиях, летал во Франции, в Германии, Иордании, Ираке, на Кипре», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и Великих Лук, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».

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