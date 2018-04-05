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Общество

Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов Северо-Западного федерального округа по итогам марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия». Отмечается, что МедиаИндекс главы региона составил 26998,1 по итогам обработки 3653 сообщений СМИ.

На втором месте – губернатор Калининградской области Антон Алиханов с показателем МедиаИндекса 3544,5 по 4146 сообщениям, а на первом – губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с МедиаИндексом 43908,5 по 7406 сообщениям.

Как отметили в «Медиалогии», МедиаИндекс разработан специалистами компании совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. 

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