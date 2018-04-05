Названы имена лучших педагогических работников Псковской области

18:13, 05 апреля 2018, ПАИ

Церемония закрытия областных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России-2018», «Воспитатель года России -2018» «Педагог-психолог России-2018», «Мастер года — 2018» и «Сердце отдаю детям» состоялась 5 апреля в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поздравительный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой участникам торжественного собрания зачитал начальник Государственного управления образования области Александр Седунов. «Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас воспитатель, учитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, мастер должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами методики обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как никогда важно учить детей самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность за свой выбор. Нам всем нужно помнить об ответственности за будущее детей, будущее страны. Конкурс — это состязание. Но хочу сказать, что это состязание лучших из лучших. И вы все — лучшие. Поздравляю вас с этим. Желаю не бояться собственной смелости, всегда стремиться к лидерству, быть кем-то особенным, а значит, быть самим собой. Никогда не останавливайтесь на достигнутом», — говорится в тексте поздравления.

Конкурсантов также поздравили депутаты Псковского областного Собрания Юрий Сорокин и Лидия Драгунова, Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, декан факультета образовательных технологий и дизайна Ирина Витковская и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачева.

В этом году за звание лучшего в профессии боролись 47 педагогов из 13 муниципальных образований региона. По итогам профессиональных состязаний победителем областного конкурса «Педагог-психолог России — 2018» стала Ольга Иванова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Лучшим педагогом дополнительного образования в конкурсе «Сердце отдаю детям» признана руководитель художественного объединения «Чернильница» Дома детского творчества имени Александра Матросова (Великие Луки) Оксана Рахманова. «Мастером года-2018» выбрана преподаватель профессиональных дисциплин Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татьяна Тихонова. Первое место в конкурсе «Воспитатель года России-2018» заняла Нелли Кошевая из великолукского детского сада № 4. Звание «Учитель года» присуждено учителю истории и обществознания лицея № 4 Пскова Илье Казанцеву.

«Я очень благодарна организаторам конкурсов за фестиваль эмоций и хочу пожелать всем участникам и членам жюри вдохновения. Вдохновение и энтузиазм — это та сила, которая поднимает нас всех по утрам и несет на работу на крыльях», — сказала в ответном слове Ольга Иванова.

После победы на областном этапе лучшие учителя, воспитатели, педагоги-психологи и работники допобразования Псковской области продемонстрируют свои умения, знания и талант на всероссийских конкурсах.

Напомним, конкурсы профессионального мастерства работников учреждений образования являются традиционными для Псковской области. Лучших учителей в регионе выбирают в 28-й раз. Областной конкурс «Мастер года» проводится с 1996 года. Конкурс «Сердце отдаю детям» стартовал в 2001 году. Региональные этапы конкурса «Воспитатель года России» и «Педагог-психолог России» — в 2010 году. Их организаторами выступают Государственное управление образования Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.