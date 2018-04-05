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Общество

Волонтеры Молодежного центра провели субботник в пункте передержки собак АНЗО «Шанс»

Волонтеры Псковского городского молодежного центра посетили АНЗО «Шанс» в рамках подготовки к Неделе экологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского Молодежного Центра.

Волонтеры Молодежного центра провели субботник, который положил начало генеральной уборки территории пункта передержки собак. Были приведены в порядок решетки вольеров, их всего 40. В ходе работ волонтеры пообщались с питомцами и работниками «Шанса».

На данный момент, на пункте передержки проживают более 140 животных.

Волонтеры также узнали, в какой помощи чаще всего нуждается приют. Это, прежде всего, продукты для приготовления каш для собак (мясная обрезь, консервы, крупы и макароны), сухой корм для взрослых собак и щенков, а также специальные лечебные корма, средства для уборки и дезинфекции, ветошь, медикаменты, амуниция для тренировок и прогулок.

Отметим, весной на пункте передержки развернется строительство новых будок, оснащение новых вольеров и многое другое. Посетить пункт передержки (ул. Советской армии, 56 Б) можно в любой день с 12 до 16.

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