Псковская областная библиотека приглашает на книжную ярмарку-продажу

19:49, 05 апреля 2018, ПАИ

Жителей и гостей Пскова приглашают посетить книжную ярмарку-продажу. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, на ярмарку приедут первые лица ведущих издательств России.

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Среди тенденций этого года – расширение сегмента издательств, представляющих детскую и подростковую литературу, книги для семейного чтения, для специалистов, работающих с детьми: по педагогике, методике, психологии. Впервые в ярмарке примут участие такие детские издательства как «Белая ворона» и «ВАКО». Издательство «МИФ» (ООО «Манн, Иванов и Фербер) представит на ярмарке такие серии как «Лабиринты, погони, головоломки», «Самые добрые комиксы», «Для самых творческих», детские Секретные подарочные комплекты и другие. Не первый год в ярмарке принимает участие издательство «Самокат».

В этом году среди зарегистрированных участников: «Редкая птица» и «Неолит», Новационный центр «ЭНАС», издательство «Карьера-пресс», детское издательство «Альбус корвус» или «Белая ворона», «Согласие» и «ВАКО», «МИФ» и «Этерна», Издательский дом Высшей школы экономики и другие – из Москвы. Из Санкт-Петербурга в ярмарке участвуют: издательство «Самокат», «Скифия» и «Росток», Библиотечный коллектор «Книжный центр». Книжный салон «Петербургский книжный центр» представит на ярмарке издательства: «Азбука», «Алетейя», «Профессия», «Речь» и другие.

Псковский регион представляют: «Медиа-холдинг Псковской области», Псковская писательская организация, Мастерские «Преображение», издательства Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Храма Александра Невского.

Отметим, ярмарка продет в фойе библиотеки на Профсоюзной, 2.

Время работы: 17-18 апреля с 10:00 до 19:30; 19 апреля с 10:00 до 17:00.