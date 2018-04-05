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Культура

Конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» пройдёт в Пскове 13 и 14 апреля

IV открытый (международный) конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» состоится 13 и 14 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В адрес оргкомитета поступило около 100 заявок из Белоруссии, различных регионов России, а также из Псковской области.В конкурсе примут участие молодые музыканты из Белоруссии (Витебск), Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Твери, Архангельской (Мирный) и Новгородской (Великий Новгород, Старая Русса, Сольцы) областей.Псковскую область представят 48 конкурсантов из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Острова, Невеля, Пыталово, Бежаницы, Палкино.

13 апреля состоится Торжественное открытие конкурса. Награждение и Гала-концерт победителей пройдут 14 апреля.

Открытые прослушивания участников состоятся 13 и 14 апреля в концертных залах музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова по адресу: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2.

Вход на все конкурсные мероприятия свободный.

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