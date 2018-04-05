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Общество

Российские дома намерены оснастить «умными» счетчиками» к 2024 году

Оснастить «умными» счетчиками большинство российских домов планируется к 2024 году. Как пишет «Российская газета», об этом заявил в ходе заседания рабочей группы по проекту «Умный город» замминистра строительства Андрей Чибис.

«Мы видим цель - к 2024 году 95% домовладений в многоквартирных домах будут оснащены приборами «умного учета"», - цитирует замминистра РИА Недвижимость. По его словам, это позволит рассчитать нагрузку на инфраструктуру.

Сейчас «умные» счетчики уже устанавливаются в домах Казани. О планах установить такие счетчики сообщают и поставщики ресурсов Москвы. 

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