Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове

21:06, 05 апреля 2018, ПАИ

В Пскове прошел семинар по ЖКХ «Развитие гражданской грамотности среди населения» в рамках проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе, 20 волонтеров из муниципальных образований Псковской области познакомились с вопросом предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Начальник отдела проектов электронного правительства Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Павел Моисеенко рассказал слушателям семинара о возможности получения государственных услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

- Жители Псковской области могут воспользоваться сайтом - http://www.gosuslugi.pskov.ru, - отметил он.

С помощью этого портала реализуется возможность оформить практически любую государственную услугу посредством интернета, а также получить информацию об адресах и телефонах ведомств, о том, какие необходимы документы для оформления услуги и каким образом осуществить ее получение.

Подготовленные на семинаре 20 специалистов проведут образовательные мероприятия в своих муниципальных образованиях региона, что будет способствовать повышению гражданской активности населения и грамотности в сфере ЖКХ.

Отметим, при реализации проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.