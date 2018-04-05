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Общество

8 псковских семей решили направить маткапитал на дошкольное образование, не дожидаясь трехлетия ребенка

В клиентскую службу Пенсионного фонда России в Пскове и Псковском районе обратились 8 владельцев сертификатов на материнский капитал с заявлениями о распоряжении средствами маткапитала на дошкольное образование, не дожидаясь трехлетия ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него.

Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. При этом у организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть лицензия (право) на оказание образовательных услуг.

Помимо этого, изменены и требования к статусу дошкольной организации, куда будут направляться средства. Как и прежде, она должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, а государственная аккредитация учебным программам больше не требуется и само учреждение может не иметь статуса образовательного. Эта поправка значительно расширяет круг организаций, где дети могут получить дополнительное образование.

Напомним, размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.

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