Об истории Пасхи и традициях поговорили с подростками в псковском СИЗО-1

21:29, 05 апреля 2018, ПАИ

В вечерней школе учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области у несовершеннолетних учащихся прошел классный час на тему: «Пасха - праздник любви, мира и светлой жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, мероприятие началось с награждения участников школьной конференции. Работы учащихся 7 класса вечерней школы при СИЗО-1 «Уроженцы центра Ганзы-Любек» и «Ганзейские дни Нового времени в Пскове-2019» были представлены на XI школьной научно-практической конференции «Будущее рождается сегодня». По итогу ребята были награждены сертификатами.

Во второй части урока классный руководитель поговорила с учениками о традициях и об истории православного праздника. Подростки посмотрели документальные фильмы: «Пасха - что это за праздник» и «Какого числа Православная Пасха в 2018 году». И по традиции создали тематический стенд «Со светлой Пасхой!».

«Пасха - главный христианский праздник. Неделя перед Пасхой называется Страстной. Необходимо переосмыслить свои действия, помнить о своих традициях и чаще радовать своих родителей и близких добрыми поступками», - завершила свое занятие Наталья Афанасьева.