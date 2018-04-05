Псковичей, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»

21:33, 05 апреля 2018, ПАИ

Всех жителей Псковского района приглашают к участию в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, формирование колонны и торжественное прохождение состоится по маршруту: от мемориального памятника в честь погибших в Великой Отечественной войне воинов-земляков до КДЦ в деревне Писковичи.

Всем участникам акций желательно узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней и изготовить транспарант/штендер с фотографией ветерана с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант/штендер без фотографии с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания ветерана.

Транспарант делается по единому образцу. Размеры: ширина – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 500 мм. Его размеры: 290 х 435 мм. Размер фото: 245 х 335 мм. Транспарант можно изготовить самому из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета. Если портрета нет, на плакате можно разместить эмблему акции «Бессмертный полк».

По вопросам участия в акции обращаться по телефону: 72-07-25 в отдел по молодежной политике и военно-патриотического воспитания МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района».

Акции пройдут 8 мая в 10:00.