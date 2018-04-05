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Общество

О вреде наркотиков, курения и алкоголя рассказали псковские волонтеры в преддверии Дня здоровья

Добровольцы Псковского района приняли в конференции, посвящённой здоровому образу жизни, которая состоялась в актовом зале Псковского медицинского колледжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, акцию организовали в преддверии Всемирного Дня здоровье, которое пройдет 7 апреля.

Лекция под лозунгом «У тебя есть Право быть Здоровым!» собрала около 200 слушателей. 

Отметим, Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

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