О вреде наркотиков, курения и алкоголя рассказали псковские волонтеры в преддверии Дня здоровья

21:41, 05 апреля 2018, ПАИ

Добровольцы Псковского района приняли в конференции, посвящённой здоровому образу жизни, которая состоялась в актовом зале Псковского медицинского колледжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, акцию организовали в преддверии Всемирного Дня здоровье, которое пройдет 7 апреля.

Лекция под лозунгом «У тебя есть Право быть Здоровым!» собрала около 200 слушателей.

Отметим, Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.