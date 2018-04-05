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Общество

Медали школьникам намерены выдавать, ориентируясь на количество баллов по ЕГЭ

Минобрнауки планирует привязать выдачу золотых медалей школьникам к их результатам сдачи ЕГЭ. Как пишут «Известия», об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство разработало проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», согласно которым школьникам, претендующим на аттестат с отличием, необходимо получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным дисциплинам, а также набрать не менее 70 баллов по двум обязательным ЕГЭ — математике и русскому языку.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева подчеркнула, что эта мера является не новшеством, а своевременным упорядочиванием системы выдачи медалей.

«За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль», и наша задача — возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы», — цитирует министра «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что изменения не коснутся выпускников 2018 года.

5 апреля в Рособрнадзоре сообщили, что стобалльниками по ЕГЭ чаще других становятся выпускники, сдающие экзамен по русскому языку. При этом реже всего 100 баллов набирают те, кто сдает обществознание.

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