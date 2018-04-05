36 школьников отправили свои стихотворения на поэтический конкурс «В жизни всегда есть место подвигу…»

21:53, 05 апреля 2018, ПАИ

С 15 по 30 марта прошел конкурс юных поэтов «В жизни всегда есть место подвигу…», проводимый в рамках реализации социального проекта «Военно-патриотическая газета «Патриот Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в конкурсе приняло участие 36 учащихся из образовательных учреждений Псковской области в возрасте от 8 до 15 лет. Победители конкурса распределились таким образом:

• В возрасте 8-9 лет - стихотворение «Мальчишка» Алексея Зенькова («Юный спасатель», Псков).

• В возрасте 10-11 лет - стихотворение «Два героя» Айэлины Бородкиной (Писковская СОШ).

• В возрасте 12-13 лет - стихотворение «Герои не умирают Александры Говола (Лицей №4,«Юный стрелок», город Псков), стихотворение «Война» Алеси Антоновой (Ямская СОШ), стихотворение «Без названия» Ангелины Мининой (СОШ №13, город Псков).

• В возрасте 14-15 - стихотворение «Мы помним» Екатерины Пузыня (г.Невель, гимназия), стихотворение «Память бессмертного Полка» Дарьи Яковлевой (СЭЛ №4), стихотворение «О подвиге» Валерии Шмелевой (ДДТ, Новоржев).

Руководителем жюри конкурса было решено наградить дополнительно Айлину Бородкину из Писковской СОШ в номинации «Юное дарование». За лучшее оформление отметили Мирию Уралову из Дно, а за оригинальное исполнение – Александра Карпенко из Пустошкинской СОШ.