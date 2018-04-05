Запрещенные к ввозу овощи и цветы из Абхазии вернутся на российский рынок 10 апреля
Овощи, фрукты, цветы и многократно используемая тара из Абхазии вернутся на российский рынок 10 апреля. Как пишет «Российская газета», об этом сообщает на своем сайте Минсельхоз.
Ранее эти товары были запрещены к ввозу в Россию из-за распространения на территории Абхазии мраморно- коричневого клопа.
«Принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора», - говорится в сообщении.
Ограничения на ввоз товаров из Абхазии Россельхознадзор ввел 3 апреля. В Абхазии коричнево-мраморный клоп уничтожил в прошлом году до половины урожая фундука и цитрусовых.