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Общество

450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции

В Великолукском районе 18 марта прошла Всероссийская акция по продвижению ВФСК «ГТО» «Подтянись к движению», приуроченная к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великолукского района, в ней приняли участие 450 жителей района. Акция проводилась в деревнях Переслегино, Иваново, Булынино, Борки, Поречье, Карцево и п. Дубрава-1.

Программа соревнований состояла из выполнения двух видов испытаний (тестов) комплекса ВФСК «ГТО»: прыжок в длину с места, где каждому участнику давались три попытки, засчитывался лучший результат; рывок гири 16 кг (выполняли только мужчины старше 16 лет, засчитывалось суммарное количество правильно выполненных  подъемов гири правой и левой руками).

Жители Переслегинской волости, деревни Переслегино «напрыгали» всего 179 метров 72 сантиметра, рывок гири мужчины выполнили 188 раз. Руслан Шабанов показал лучший результат в прыжках в длину - 240 см, рывок гири – 80 раз.

Жители Пореченской волости «напрыгали» 114 метров 75 сантиметров. Лучший результат в прыжках в длину показал Владислав Бодров (2 м 43 см). Участники акции в деревне Булынино «напрыгали» 112 м 24 см. Максим Дорожкин показал лучший результат среди избирателей в деревне Булынино - 2 м 72 см. В п. Дубрава-1 дальше всех прыгнули Владимир Лазуто и Дмитрий Ефимов (2 м 50 см).

Общая длина прыжков жителей Лычевской волости - 81 м 51 см. Избиратели в деревне Иваново «напрыгали» 64 м 94 см. 

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