В апреле более 5 тысяч получателей социальных пенсий в городе Пскове и Псковском районе получат прибавку

22:14, 05 апреля 2018, ПАИ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года проиндексированы на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в Пскове и Псковском районе повышение коснется 5232 пенсионеров.

В их числе:

- участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеющие инвалидность;

- военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву;

- граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы;

- мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии;

- инвалиды I, II и III групп;

- дети-инвалиды;

- дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 228,8 руб. и составят 8119,5 руб.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 400 руб. и составит 32714 руб.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 360,6 руб. и составит 33192 руб.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 268,47руб. и составят 9525,98 руб.

Пенсии детей–инвалидов вырастут на 350,38 руб. и теперь составят 12432,44 руб.

Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного пенсионера.

Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В Псковской области эта цифра составляет 8726 руб.