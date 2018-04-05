На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона

22:19, 05 апреля 2018, ПАИ

На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло на пилораме. По сообщению очевидцев, на место происшествия прибыло сразу несколько пожарных расчетов и бригад Скорой помощи. В МЧС пояснили, что первоначально пожару был придан высокий уровень сложности, однако затем он был снижен.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД по Псковской области, на данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет.