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На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона

На улице Леона Поземского в Пскове горит промзона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло на пилораме. По сообщению очевидцев, на место происшествия прибыло сразу несколько пожарных расчетов и бригад Скорой помощи. В МЧС пояснили, что первоначально пожару был придан высокий уровень сложности, однако затем он был снижен.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД по Псковской области, на данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет.

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