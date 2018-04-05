Избегать контактов с птицами и кошками в Швеции советует Ростуризм россиянам

22:28, 05 апреля 2018, ПАИ

Российским туристам при посещении Швеции следует избегать контактов с местными птицами и кошками. Как пишет «Российская газета», с таким предупреждением выступил Ростуризм.

Причина - вспышка сальмонеллеза в скандинавской стране. С начала года эта болезнь была зафиксирована у тысячи с лишним кошек, причем из-за контактов с инфицированными животными пострадали как минимум 10 дошкольников.

«Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками», - отметила пресс-служба Ростуризма.

Ведомство призвало туроператоров сообщать клиентам о сложившейся ситуации.