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Общество

Избегать контактов с птицами и кошками в Швеции советует Ростуризм россиянам

Российским туристам при посещении Швеции следует избегать контактов с местными птицами и кошками. Как пишет «Российская газета», с таким предупреждением выступил Ростуризм.

Причина - вспышка сальмонеллеза в скандинавской стране. С начала года эта болезнь была зафиксирована у тысячи с лишним кошек, причем из-за контактов с инфицированными животными пострадали как минимум 10 дошкольников.

«Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками», - отметила пресс-служба Ростуризма.

Ведомство призвало туроператоров сообщать клиентам о сложившейся ситуации. 

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