Сотрудники ГИБДД проверили в Пскове качество дорог

22:35, 05 апреля 2018, ПАИ

В Пскове провели проверку проверили безопасность дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проверки сотрудники ГИБДД выявили наличие выбоин на проезжих частях улиц города, размеры которых по ширине, длине и глубине не отвечают требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту выявленных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП Российской Федерации. Проводится административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.