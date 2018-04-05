0
22:10
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
21:06
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
18:01
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
17:32
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
16:45
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018»
16:13
Весенний контроль за здоровьем крупного рогатого скота осуществляется в Псковской области
16:09
Петербургская гимназия оценила новый туристический маршрут «Поезд в Пушкинские Горы»
Еще новости
Общество

Сотрудники ГИБДД проверили в Пскове качество дорог

В Пскове провели проверку проверили безопасность дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проверки  сотрудники ГИБДД выявили наличие выбоин на проезжих частях улиц города, размеры которых по ширине, длине и глубине не отвечают требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

По факту выявленных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП Российской Федерации. Проводится административное расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
05 апреля 2018
450 жителей Великолукского района сдали нормы ГТО в рамках Всероссийской акции
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
05 апреля 2018
Развитие гражданской грамотности среди населения обсудили на семинаре по ЖКХ в Пскове
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО
05 апреля 2018
Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО 4
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
05 апреля 2018
В память об Александре Невском и Ледовом побоище в Пскове, Гдове и Порхове раздают алые ленточки
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018»
05 апреля 2018
Первая фотосессия прошла у участниц «Миссис Псков 2018» 8
Весенний контроль за здоровьем крупного рогатого скота осуществляется в Псковской области
05 апреля 2018
Весенний контроль за здоровьем крупного рогатого скота осуществляется в Псковской области
Петербургская гимназия оценила новый туристический маршрут «Поезд в Пушкинские Горы»
05 апреля 2018
Петербургская гимназия оценила новый туристический маршрут «Поезд в Пушкинские Горы»
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
05 апреля 2018
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции 2

Идет загрузка...