Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала сына Добрыня Никитич

22:40, 05 апреля 2018, ПАИ

Олимпийская чемпионка и член комиссии Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева крестила своего маленького сына в Монако.

При крещении родители дали мальчику имя Добрыня, сообщает «Российская газета». Сейчас ему около двух месяцев.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы - герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается», - написала Елена в своем Instagram.

Муж спортсменки - мастер спорта по метанию копья Никита Петинов. Добрыня - второй ребенок в семье спортсменов. У него есть старшая сестра - трехлетняя Ева.