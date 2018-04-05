Около 5 тонн молока произвели предприятия Псковского района за первый квартал 2018 года

22:58, 05 апреля 2018, ПАИ

За первый квартал 2018 года животноводы сельхозпредприятий района произвели 4900 тонн молока, что на 174 тонны больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, продуктивность дойного стада составила 1444 килограмма. Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8836 тонн, в том числе мяса птицы произведено 5657 тонн, мяса свиней 2942 тонны, мяса крупного рогатого скота 237 тонн.