Около 5 тонн молока произвели предприятия Псковского района за первый квартал 2018 года
За первый квартал 2018 года животноводы сельхозпредприятий района произвели 4900 тонн молока, что на 174 тонны больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, продуктивность дойного стада составила 1444 килограмма. Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8836 тонн, в том числе мяса птицы произведено 5657 тонн, мяса свиней 2942 тонны, мяса крупного рогатого скота 237 тонн.