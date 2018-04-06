Теннисисты отмечают сегодня свой профессиональный праздник

10:12, 06 апреля 2018, ПАИ

Всемирный день настольного тенниса отмечается сегодня. Как пишет портал calend.ru, это ещё очень молодой праздник – впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всём мире. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF) с целью популяризации данного вида спорта, его продвижение в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года). Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или не правильно отобьёт, мяч.



По данным ITTF, профессионально настольным теннисом занимаются на всех обитаемых континентах – 218 стран являются членами Федерации (на 2013 год). Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов человек. Но данный вид спорта очень популярен по всему миру не только в профессиональной спортивной среде, но и у простых обывателей. Ведь это, буквально, спорт для всех и каждого. Будучи очень доступной игрой, настольный теннис привлекает в ряды своих «поклонников» людей разных возрастов, пола, навыков или различных физических кондиций. Все они могут играть вместе, получая от игры много положительных эмоций.

Так, и Томас Вайкерт, президент ITTF, по поводу учреждения нового праздника сказал, что «главной идеей является вовлечение в спорт как можно большего числа новых участников». А лозунгом Дня провозгласил: «Настольный теннис для всех и везде!». Поэтому не удивительно, что даже в самый первый год празднования Дня настольного тенниса мероприятия, посвященные ему (турниры, мастер-классы, показательные выступления, вечеринки и другие акции), прошли буквально по всему миру. По данным ITTF, в них приняли участие более 50 стран Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азии.

Не исключением стала и наша страна, многие российские города с радостью подхватили идею проведения нового спортивного праздника, который отметили всевозможными конкурсами, эстафетами и турнирами различного уровня. И, конечно же, были мастер-классы и показательные выступления именитых спортсменов. А аренами проведения мероприятий в этот день стали спортивные клубы, парки, учебные и развлекательные заведения, торговые центры и даже улицы. И везде участие могли принять все желающие.

Одним из самых ярких праздничных мероприятий столицы, посвящённых Всемирному дню настольного тенниса, стал спортивный праздник, который прошёл 6 апреля в самом центре Москвы, в ГУМе. При непосредственном участии Федерации настольного тенниса России (ФНТР) здесь была организованна интерактивная площадка настольного тенниса.

В течение всего дня в самом центре магазина все желающие взять в руки ракетку могли сыграть в настольный теннис, параллельно профессиональные спортсмены давали уроки игры, мастер-классы проводили «действующие звёзды» и ветераны отечественного настольного тенниса. А в мероприятиях приняли участие не только жители и гости столицы, но и многие видные государственные деятели и представители власти. И вот теперь, по решению ITTF, ежегодно 6 апреля – это официальный международный праздник всех любителей и профессионалов настольного тенниса.